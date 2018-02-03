РИАМО - 3 фев. Движение трамваев приостановили в столице на пересечении Измайловского проспекта с Главной Аллеей из-за падения на контактную сеть дерева, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«На пересечении Измайловского проспекта с Главной Аллеей на контактную сеть опустилось дерево. Движение трамваев на этом участке приостановлено», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают аварийные службы. Трамваи № 11 и №34 временно следуют до станции метро «Семеновская». На участке от 16-й Парковой улицы до метро «Семеновская» по линиям трамвая работают автобусы.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. Синоптики зафиксировали, что в столице в течение субботы уже выпало до 8 миллиметров осадков в виде мокрого снега, к вечеру субботы ожидается еще до 4 миллиметров осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.