РИАМО - 3 фев. Никто из пассажиров автобуса «Мострансавто», в который врезался легковой автомобиль Lifan на 22 километре автодороги Лотошино-Суворово-Клин в Подмосковье, не пострадал, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области сообщил, что в деревне Суворово Волоколамского района Подмосковья произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате один человек погиб и один пострадал.

«Водитель Lifan не справился с управлением, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автобусом, выполнявшим рейс по маршруту №28 «Волоколамск-Лотошино». В салоне автобуса находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал», - говорится в сообщении.

Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель машины Lifan госпитализирован.

«Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося», - добавляется в материале.