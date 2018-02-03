РИАМО - 3 фев. В столице на Рязанском проспекте в районе дома №25 произошло ДТП с участием трех иномарок, в результате столкновения пострадал один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«На Рязанском проспекте, 25 столкнулись три иномарки: Volkswagen, Mitsubishi и Lexus, в результате ДТП пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины ДТП выясняются.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. Синоптики зафиксировали, что в столице в течение субботы уже выпало до 8 миллиметров осадков в виде мокрого снега, к вечеру субботы ожидается еще до 4 миллиметров осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.