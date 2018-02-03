РИАМО - 3 фев. Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги после отмены двух электричек сообщением Апрелевка-Москва-Апрелевка из-за отказа техсредств следуют в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Вывод из графика двух электричек №№6532/6531 сообщением Апрелевка-Москва-Апрелевка был связан с неисправностью состава, принадлежащего компании-перевозчику ОАО «ЦППК», который не смог выйти на маршрут.

«В настоящее время движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги осуществляется в штатном режиме», - говорится в сообщении.