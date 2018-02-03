РИАМО - 3 фев. После задержания в Подмосковье жителей столицы, подозреваемых в покушении на убийство 3-летнего мальчика, возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц социальной защиты населения Конаковского района Тверской области, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Следственными органами СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района Тверской области по признакам, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении.

Как полагают следователи, должностные лица из числа сотрудников названного учреждения, формальным образом подошли к процедуре проверки в отношении супружеской пары из столицы, которая таким образом усыновила мальчика 2015 года рождения.

Следователи также отмечают, что грубые нарушения, допущенные при проверке, игнорирование норм и требований, закрепленных в законодательстве, привели к тому, что сейчас трехлетний малыш находится в тяжелом состоянии в одной из столичных медицинских клиник, а его приемные родители подозреваются в покушении на убийство малолетнего.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Московской области сообщила, что 2 февраля в 13:00 в Апрелевскую больницу Наро-Фоминского округа поступил трехлетний малыш. При осмотре врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, кому неясной этимологии. Затем пострадавшего доставили в московскую клинику, где поставили диагноз: синдром жестокого обращения с ребенком, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области.