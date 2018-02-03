РИАМО - 3 фев. На территории столицы в субботу упали семь деревьев из-за снега и обледенения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков. Жителей столицы призвали быть осторожными из-за обледенения деревьев.

"Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. В уборке улиц от снега задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14 тысяч специализированной техники.