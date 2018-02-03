РИАМО (ЭЛЕКТРОСТАЛЬ) - 3 фев. Финальные туры чемпионатов России по индорхоккею завершились в Электростали в субботу, в итоге женский клуб «Динамо-Электросталь» стал чемпионом страны, а мужское «Динамо-Электросталь» завоевало серебряные медали, сообщил Электростальскому информагентству главный тренер мужского клуба «Динамо-Электросталь» Игорь Шишков.

по его словам, финальный тур женского и мужского чемпионатов России по индорхоккею проходил в Электростальском теннис-центре с 1 по 3 февраля.

«Что же касается женского чемпионата России, то он прошел с явным преимуществом клуба «Динамо-Электросталь». Подмосковные хоккеистки, ведомые тренерами Светланой Ивановой и Надеждой Чегурдаевой, выиграли все матчи и уверенно заняли первое место. Таким образом, «Динамо-Электросталь» в четвертый раз подряд стало чемпионом России по индорхоккею среди женщин. На втором месте – СШОР по игровым видам спорта из Щелкова, на третьем – сборная Республики Крым», - сказал Шишков.

Он также уточнил, что у мужчин в финал вышли четыре клуба. У мужчин судьба «золота» решилась в очном поединке двух основных фаворитов – «Динамо-Электростали» и клуба «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга. Упорный матч завершился вничью 4:4. Этот результат был на руку уральской команде, которая до этого опережала электростальцев в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом России по индорхоккею среди мужских команд стало «Динамо-Строитель». «Динамо-Электросталь» - вице-чемпион.

Теперь электростальским клубам предстоит защищать престиж России в розыгрыше Еврокубков по индорхоккею. У мужчин этот розыгрыш пройдет с 16 по 18 февраля в Швейцарии, у женщин – с 23 по 25 февраля в Чехии.