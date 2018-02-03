РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 3 фев. В Солнечногорском районе Подмосковья на Ленинградском шоссе в сторону Москвы из-за фур, перегородивших федеральную трассу, образовалась многокилометровая пробка, сообщил Солнечногорскому информагентству очевидец события.

«На Ленинградском шоссе в районе деревни Дубинино в сторону Москвы в горку не могут въехать сразу порядка 13 фур», - сказал собеседник агенства.

По его словам, три фуры встали в ряд, заняв все полосы движения, за ними шлифуют еще порядка 10 фур. Движение парализовано.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На федеральных трассах в Московской области развернуты пять мобильных пунктов обогрева в связи с неблагоприятными погодными условиями.