РИАМО - 3 фев. Сильный снегопад и непогода привели к обледенению деревьев в Москве, аварийные службы города перешли на усиленный режим работы, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с утра субботы.



«В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее. Аварийные службы работают в усиленном режиме», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. В уборке улиц от снега задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14 тысяч специализированной техники.

Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, вывоз снега на снегосплавные пункты производится также в круглосуточном режиме.