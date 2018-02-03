РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 3 фев. В районе деревни Редино в Солнечногорском районе Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четверо человек, сообщил Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах.

«В результате ДТП медицинская помощь понадобилась трем пострадавшим, еще одна пострадавшая была госпитализирована в Солнечногорскую ЦРБ», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ликвидации последствий аварии приняли участие экипаж Солнечногорского ГИБДД, ПСО 29, Территориального центра медициеы катастроф Московской области и скорой помощи.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На федеральных трассах в Московской области развернуты пять мобильных пунктов обогрева в связи с неблагоприятными погодными условиями.