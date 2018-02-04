РИАМО - 4 фев. Семьи и трудовые коллективы смогут принять участие в фестивале «Семейный камертон», который пройдет в воскресенье в подмосковном Жуковском, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Жуковском 4 февраля пройдет фестиваль семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон». Его организатором выступает детская школа искусств №1. Участники соревнуются в разных направлениях: музыка, изобразительное искусство, танец, ораторское искусство. Предусмотрено две номинации — «Семейный ансамбль» и «Корпоративный ансамбль», - говорится в сообщении.

«Семейный камертон» пройдет в седьмой раз. Стоит отметить, что его статус как муниципальный, так и региональный — в прошлом году в фестивале приняли участие около 200 человек из Подмосковья. А в этом году творческий конкурс будет городским.

Всех желающих пригласили продемонстрировать свои таланты. Это могут быть творческие семьи, коллективы различных организаций и учреждений Жуковского. В ансамбль должно входить минимум три человека, а максимальное количество участников не ограничено. В планах создать отдельную номинацию для дуэтов. Но это заметно увеличит количество участников фестиваля, и его, возможно, придется разделить на два дня.

Фестиваль семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон» пройдет в актовом зале школы №9, начало в 12:00. Место проведения конкурса перенесли из-за капитального ремонта, проводящегося в здании ЖДШИ №1. Для участия в фестивале необходимо ознакомиться с его положением на сайте школы искусств: http://zhukdshi1.mo.muzkult.ru в разделе «Конкурсы».