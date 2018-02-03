РИАМО - 3 фев. Производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации переведены на усиленный режим работы из-за непогоды, в уборке региональных дорог задействованы порядка 900 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время в работах по уборке снега и обработке противогололедными материалами региональных дорог задействовано порядка 900 единиц спецтехники, 400 из них – комбинированные дорожные машины», - говорится в сообщении.

За субботу по области местами выпало до 19 миллиметров снега. С 8:00 по настоящее время очищено от снега и обработано реагентами около 9 тысяч километров региональных дорог области, вывезено более 9 тысяч кубометров снега.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 февраля снегопад продолжится. Возможно налипание мокрого снега, метель. В связи с этим, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме.

В первую очередь в целях обеспечения безопасности дорожного движения обрабатываются опасные участки региональных дорог: крутые повороты, съезды, подъемы, мосты и путепроводы. Также особое внимание уделяется социально значимым объектам – остановкам общественного транспорта, тротуарам.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно бдительными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники», - добавляется в сообщении.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На федеральных трассах в Московской области развернуты пять мобильных пунктов обогрева в связи с неблагоприятными погодными условиями.