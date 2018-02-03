РИАМО - 3 фев. Жителям столицы посоветовали не парковать свои машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в связи с усилением ветра и похолоданием в ночные часы до минус 4 – минус 6 градусов в Москве возможно образование наледи на деревьях и проводах.

«Просим москвичей в таких сложных погодных условиях быть аккуратными и не парковать свои автомобили вблизи деревьев», - сказал Бирюков.

Ранее он сообщал, что все службы комплекса городского хозяйства столицы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. В уборке улиц от снега задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14 тысяч специализированной техники.

Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, вывоз снега на снегосплавные пункты производится также в круглосуточном режиме.

«При необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тысяч единиц», - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. Синоптики зафиксировали, что в столице в течение субботы уже выпало до 8 миллиметров осадков в виде мокрого снега, к вечеру субботы ожидается еще до 4 миллиметров осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.