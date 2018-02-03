РИАМО - 3 фев. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 1 февраля бригада скорой помощи госпитализировала в ГБУЗ МО «Наро-Фоминская РБ» мужчину 1973 года рождения с ножевым ранением из комнаты общежития на улице Ленина в городском округе Наро-Фоминск.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД гражданин 1965 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил сотрудник пресс-службы.