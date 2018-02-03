РИАМО - 3 фев. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками и отменами рейсов в аэропортах столицы из-за снегопада, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту задержек и отмен рейсов в аэропортах, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов», - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным портала «Яндекс. Расписания», в аэропортах Московского авиаузла по состоянию на 20:00 субботы задержаны и отменены 112 авиарейсов.

Синоптики зафиксировали, что в столице в течение субботы уже выпало до 8 миллиметров осадков в виде мокрого снега, к вечеру субботы ожидается еще до 4 миллиметров осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.