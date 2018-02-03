РИАМО – 3 фев. Свыше полумиллиона человек приняли участие в акции «Россия в моем сердце», в рамках которой в 129 российских городах состоялись митинги-концерты, акция приурочена к 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщается на сайте МВД РФ.

«Более 520 тысяч человек приняли сегодня участие в акции «Россия в моем сердце», прошедшей в 129 российских городах. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сталинградская битва - сражение Второй мировой войны, важный эпизод Великой Отечественной войны, которое происходило на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Битва завершилась победой советских войск над немецко-фашистскими войсками.