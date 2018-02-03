РИАМО - 3 фев. В аэропортах Московского авиаузла по состоянию на 20:00 субботы задержаны и отменены 112 авиарейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно данным на 20:00, в аэропорту «Внуково» задержаны 25 рейс, отменен один. В аэропорту «Домодедово» задержаны 22 рейса, еще 10 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 54 рейса, отмененных нет.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных и отмененных рейсов нет.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.