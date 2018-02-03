РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН) - 3 фев. В Солнечногорском районе Подмосковья в субботу с разницей в три часа произошло два ДТП, в результате которых пострадало семь человек, среди них четырехлетний ребенок, сообщил Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах.

«Первое ДТП произошло в 12 часов в районе деревни Брехово. Там столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии за медпомощью обратились трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация. Спустя три часа в районе Перепечинского моста за деревней Черная Грязь столкнулись еще два легковых авто. В аварии пострадало четыре человека, один из которых четырехлетний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП могли произойти из-за плохих погодных условий.