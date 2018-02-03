РИАМО - 3 фев. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который подозревается в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры в Павловском Посаде, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он отметил, что вечером 1 февраля в квартире дома на улице Тимирязева в городском округе Павловский Посад с ножевым ранением обнаружено тело гражданина 1983 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1970 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следственный отдел по городу Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».