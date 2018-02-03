РИАМО - 3 фев. В деревне Суворово Волоколамского района Подмосковья произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«Произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Волоколамском районе Подмосковья в деревне Суворово. В результате ДТП один человек погиб, один пострадал, оба находились в легковом автомобиле», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшего доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.