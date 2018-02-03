РИАМО - 3 фев. Синоптики зафиксировали, что в столице в течение субботы уже выпало до 8 миллиметров осадков в виде мокрого снега, к вечеру субботы ожидается еще до 4 миллиметров осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снегопад в Москве продолжается, и его интенсивность возрастает. По данным московских станций, измеряющих промежуточные результаты осадков, на 18 часов по Москве мы имеем количество осадков от 2,5 до 8 миллиметров в эквиваленте жидкости», - говорится в сообщении.

Температура воздуха по-прежнему остается на положительном фоне. Осадки, выпадающие в виде мокрого снега, немного подтаивают, поэтому высота снега в сантиметрах немного ниже количества снега в миллиметрах.

«По расчетам наших специалистов до 21 часа ожидается еще прибавка в 2-4 миллиметра осадков», - добавляется в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что на Москву обрушился небывалый за последние 146 лет снегопад, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков.