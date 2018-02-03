РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Праздничный концерт прошел в субботу в Центральном парке подмосковных Люберец, мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Выходи гулять», сообщается в Instagram- аккаунте парка.

«В эту снежную февральскую субботу гостей Люберецкого парка встречали на концертной программе эстрадно- вокальной студии «Оранжевое небо» и на театрализованно-игровой программе »Выходи гулять« с театральной студией «Ветер перемен», - говорится в сообщении.

Также в парке прошла экологическая акция «Раздельный сбор».

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.