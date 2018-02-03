РИАМО - 3 фев. На территории столицы 4 февраля ожидается сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами 13-18 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в течение суток 4 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель; усиление ветра северной четверти с порывами 13-18 метров в секунду, на дорогах местами гололедица, снежные заносы», - говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что ожидается ухудшение видимости (в осадках) и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.

Также возможны повреждения линий электропередачи, местами налипание мокрого снега на провода и деревья, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждению автотранспорта.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости - съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. Машины советуют парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при движении по краю проезжей части напоминают о том, что они обязательно должны обозначить себя светоотражающими элементами, иначе водители их просто не увидят.

«При возникновении происшествий - звоните по телефону: «101». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22», - подчеркивается в сообщении.