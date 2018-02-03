РИАМО - 3 фев. Серьезное ДТП произошло в деревне Суворово в Волоколамском районе Подмосковья, в ликвидации последствий происшествия задействованы спасатели, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В субботу в 17:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, деревня Суворово», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

К ликвидации последствий ДТП привлечены пять единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники и три человека.