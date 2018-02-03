РИАМО - 3 фев. Пожар произошел в квартире шестнадцатиэтажного жилого дома в районе Марьино в столице, спасено четверо человек, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В субботу в 17:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Маршала Голованова, дом 16 (ЮВАО, Марьино).

«Оперативно прибывшие к месту пожара пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры 16-ти этажного дома на предпоследнем этаже, с угрозой распространения на вышележащий этаж. Принятыми оперативными мерами в 17:51 пожар был локализован, а в 18:17 ликвидирован», - говорится в сообщении.

С близлежащих этажей спасли четыре человека, из которых один человек относится к малоподвижной категории.

«Сведений о пострадавших не поступало», - добавляется в сообщении.