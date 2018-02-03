РИАМО - 3 фев. На федеральных трассах в Московской области развернуты пять мобильных пунктов обогрева в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

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По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Подмосковье сохраняются неблагоприятные погодные условия. 4 февраля местами по Московской области ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель. Ожидается усиление ветра северной четверти с порывами 15-20 метров в сукунду, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

«В целях снижения рисков МЧС России выполнен комплекс превентивных мероприятий. В настоящее время Главное управление МЧС России по Московской области работает в режиме повышенной готовности. На федеральных трассах развернуты пять пунктов обогрева», - говорится в сообщении.

Пять мобильных пунктов, в состав которых входят оперативные автомобили МЧС России, автобусы и специально оборудованные палатки, развернуты на 122 километре трассы М-1 «Беларусь» в Можайском районе, на 115 километре трассы М-9 «Балтия» на территории Волоколамского района, на 87 километре трассы М-1 «Беларусь» в Рузском округе и в Ногинском районе - на 56 и 65 километрах трассы М-7 «Волга».

«Палатки оборудованы обогревательными и осветительными приборами, запасами питьевой воды, еды и медикаментов для оказания первой помощи. Особенность мобильных пунктов обогрева в том, что в случае необходимости они могут быть оперативно свернуты и передислоцированы в другое место», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, помимо мобильных, на федеральных трассах Подмосковья действуют стационарные пункты обогрева. Они располагаются на автозаправочных станциях и в кафе.

«На дежурстве от РСЧС Московской области находятся 4707 человек и 1666 единиц техники, в том числе от МЧС России 580 человек и 141 единица техники», - добавляется в материале.

Система управления, силы и средства области к реагированию на возможные ЧС и происшествия готовы.

«Главное управление МЧС России по Московской области рекомендует населению в период прохождения циклона по возможности не покидать свои дома; водителям отказаться от использования личного автотранспорта, а если необходимость сохраняется, с осторожностью управлять транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию», - предупреждают специалисты.