РИАМО - 3 фев. Неизвестный украл автомобиль Toyota стоимостью более 3 миллионов рублей на улице Большая Очаковская на западе Москвы, сообщил РИАМО в субботу представитель ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 2 февраля в 11:41 на службу «02» от мужчины поступило сообщение о краже автомобиля от дома №12, корпус 6, по улице Большая Очаковская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 23:35 1 февраля до 09:20 2 февраля по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю автомашины Toyota Land Cruiser 200», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».