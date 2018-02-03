РИАМО - 3 фев. В столице впервые за шесть лет работы городского портала «Наш город» зафиксировали уменьшение числа сообщений о проблемах в различных сферах работы городских служб, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2017 году впервые за шесть лет работы портала при стабильном росте числа пользователей зафиксировано снижение числа сообщений: проблем, всегда лидирующих по количеству сигналов, в столице москвичами обнаружено меньше, но те, что встречаются, по-прежнему помогает решить «Наш город», - написал Собянин на своей странице в Twitter.

Портал gorod.mos.ru — это уникальный проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы. Контролируя состояние инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, а также благоустройство территорий и многое другое, население помогает органам исполнительной власти города Москвы своевременно устранять возникшие сбои.

Отлаженный процесс на портале позволяет за восемь рабочих дней получить ответ с подтверждением устранения проблемы или конкретным сроком ее устранения с момента сообщения от пользователя.