РИАМО - 3 фев. Сильнейший за последние 146 лет снегопад практически парализовал работу наземного и авиационного транспорта в столице, за выходные дни в городе прогнозируют выпадение около месячной нормы осадков, это может побить рекорд 52-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«То, что в городе началось настоящее мокрое, снежное ненастье – это только цветочки, ягодки впереди, и виной тому «Балканец» – именно так называют чрезвычайно активные циклоны Восточного средиземноморья, из-за которого за выходные на Москву обрушится небывалые за 146 лет метеонаблюдений в России снегопады», - сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что на дорогах снежные заносы, метели с ухудшением видимости до нескольких десятков метров, коллапс наземного и авиационного транспорта.

«Только за субботу в столице выпадет до 17 миллиметров осадков, в воскресенье погода еще хуже – до 22 миллиметров, то есть за пару суток ожидается около месячной нормы осадков. Таким образом может быть повторен или побит рекорд 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 35,5 миллиметров осадков», - добавил синоптик.

По его словам, такой интенсивности снегопады бывают в центре России лишь раз в сто лет.

В аэропортах Московского авиаузла в субботу вечером задержан и отменен 81 авиарейс. В регионе идет непрерывный снег с 6 утра субботы.