РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Более 120 сотрудников и 14 единиц техники задействовали для уборки микрорайона Кузнечики в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В уборке снега в микрорайоне Кузнечики в субботу задействовали девять тракторов, два самосвала, два мини-погрузчика, один механизированный снегоуборщик, а также более 120 сотрудников», - говорится в сообщении.

Уборка дворовых территорий от снега проводится силами управляющих организаций МУП «ДЕЗ», ООО «УК «Август ЖКХ», ООО «УправДом», ООО «СпецКоммунПроект», ООО «Антей+», ООО «Акцент», ООО «Центр ЖКУ», ООО «Наш Дом». Пешеходные зоны очищает от снега МБУ «Подольский комбинат благоустройства», дороги убирают ООО «Фаворит-Строй», ООО «ТрансСтройСервис», ООО «Дорожные работы», МБУ «ПКБ».

Жители могут обращаться по телефонам горячей линии по уборке придомовых территорий в зимний период в горокруге Подольск: 8 (925)-840-41-46, 8 (4967) 55-57-93.