РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Жители дома №11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска организовали дежурство и самостоятельно убирают снег во дворе, так как управляющая компания этого не сделала, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета дома Виктор Макаров.

«В субботу утром около 20 жителей дома №11 на улице Генерала Смирнова вышли и убрали двор площадью около 1000 квадратных метров. Так как лопат мало, решили работать по очереди. Вторая смена вышла на уборку в обед. Также планируем выйти третьей сменой вечером и продолжим убирать снег, так как управляющая компания этого не сделала», - сказал Макаров.

По его словам, жители планируют дежурить и 4 февраля, если снегопад продолжится.