РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Проблему незаконной стоянки маршрутных такси решат в ближайшее время на территории ЖК «Малое Павлино» в деревне Марусино подмосковных Люберец, сообщил в субботу начальник управления по организации и безопасности дорожного движения и транспорта администрации Сергей Плитов.

В субботу глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с заместителями провел встречу с жителями ЖК «Малое Павлино». На ней, в частности, обсудили вопросы неудовлетворительного содержания территории управляющей компанией «Домоуправ», затопление подвалов канализационными водами и незаконную стоянку маршруток.

«Я записал все номера машин (маршрутных такси – ред.), что здесь стоят. Больше они здесь стоять не будут», - сказал Плитов.

Он добавил, что данные маршрутные такси принадлежат фирме «Автоновио». Плитов пообещал связаться с директором компании и решить проблему.