РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу поручил «Люберецкому водоканалу» провести анализ работы канализации в жилом комплексе «Малое Павлино» в деревне Марусино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Ружицкий провел встречу с жителями ЖК «Малое Павлино». На ней, в частности, обсудили вопросы неудовлетворительного содержания территории управляющей компанией «Домоуправ», а также затопление подвалов и улиц канализационными водами.

«С канализацией здесь нарушения, с гидроизоляцией подвалов. Скорее всего, грунтовые воды близко и все до конца не продумано. Сегодня мы эти запахи ощущаем здесь. Выдано поручение «Люберецкому водоканалу» провести анализ, касающийся канализования», - сказал Ружицкий.

Глава отметил, что жители также пожаловались на перебои с электричеством.

«Здесь еще большая проблема с электроснабжением. Когда дом полностью на электричестве, включая и электроплиты, зимой люди не могут согреться, когда отопление и электричество отключают. У нас договоренность есть и с электросетями. Эта тема поручена моему заместителю Денису Галкову. Здесь необходимо закольцевать электрическую схему, должны быть какие-то резервные источники питания», - заключил глава горокруга.