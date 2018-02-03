РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В январе время работы гардероба в женской консультации роддома продлили после жалоб пациентов, которым вечером негде было оставить одежду, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пациенты пожаловались, что в женской консультации подольского роддома гардероб работает до 19:00, при этом последний прием врачей начинается в 19:45. Пациентам негде оставить одежду, а вход в верхней одежде в кабинет врача запрещен.

«График работы гардероба женской консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом» изменен с 21 января 2018 года. Теперь время начала работы- 07:30, окончание – 20:00», - сказала замначальника управления – заведующая отделом контроля организации медицинской помощи и реализации программных мероприятий в управлении координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1 Ольга Кудрявцева.

Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят женская консультация, стационар, отделение УЗИ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, отделение для новорожденных и два реанимационных отделения для детей и женщин.

Роддом является самым крупным в Московской области акушерско-гинекологическим учреждением, в стационаре которого 331 койка для пациентов. Женская консультация рассчитана на 10 участков, ее проходимость около 250 человек в день. Недавно здесь начали принимать вертикальные роды и естественные роды для женщин после кесарева сечения.