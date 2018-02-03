РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. Хоккейный клуб «Вымпел» из подмосковного Королева на своем льду обыграл ФХК «Балашиха» в рамках первенства Московской области по хоккею с мячом, сообщается на странице Федерации хоккея с мячом Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

Команды проводят матчи-доигровки предыдущих туров, которые не могли состояться из-за неподходящих погодных условий в Подмосковье. Матч-доигровка седьмого тура первенства между «Вымпелом» и «Балашихой» прошел в субботу на стадионе «Металлист» в Королеве.

«В матче-доигровке седьмого тура группы «Б» первенства Московской области среди мужских команд по хоккею с мячом «Вымпел» (Королев) победил дома ФХК «Балашиха» со счетом 2:1», - говорится в сообщении.

«Вымпел» после этой игры занимает промежуточное четвертое место в группе «Б» первенства области.

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают участие команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.