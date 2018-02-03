РИАМО - 3 фев. В аэропортах Московского авиаузла в субботу вечером задержан и отменен 81 авиарейс, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержан 21 рейс, отмененных нет. В «Домодедове» задержаны 17 рейсов и девять отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 34 рейса, отмененных нет.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных и отмененных рейсов нет.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона может выпасть почти 70% февральской нормы осадков.