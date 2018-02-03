РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Жители жилого комплекса «Малое Павлино» в деревне Марусино подмосковных Люберец планируют проголосовать за смену управляющей компании из-за неудовлетворительного содержания территории ЖК, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В субботу Ружицкий провел встречу с жителями ЖК «Малое Павлино». На ней, в частности, обсудили вопросы неудовлетворительного содержания территории управляющей компанией «Домоуправ».

«Я заметил, что жители обеими руками за то, что компанию могут заменить. И мы ее заменим. Нужно жителям проголосовать. Здесь не так много квартир, но в половине из них, примерно, не живут жильцы, и из-за этого возникают проблемы со сбором платежей. Мы содержать территорию за счет муниципального бюджета не имеем права, это делает УК», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жители также пожаловались на отсутствие спортивных и детских площадок. Во всем жилом комплексе у них размещена всего одна площадка с песочным покрытием. Жители попросили сделать детскую и спортивные площадки с резиновым покрытием.

«Мы попробуем установить еще площадку. Надо продумать все», - заключил Ружицкий.