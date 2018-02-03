РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. В субботу в подмосковном Королеве торжественно открыли новый пляжный комплекс, оборудованный на территории стадиона «Металлист», сообщается в аккаунте городской администрации в Instagram.

Церемония торжественного открытия совпала с соревнованиями, которые прошли утром в субботу в комплексе. Здесь сыграли детские команды футбольных клубов «Элмонт» (Королев) и «Спартак» (Москва), а после полудня на песок вышли взрослые – «Элмонт» сыграл товарищеский матч против сборной России по пляжному футболу.

«Пляжный комплекс, возведенный в Королеве по инвестиционной программе, занимает 2400 квадратных метров. Он оборудован в соответствии с самыми современными стандартами. Здесь обустроены комфортные раздевалки и душевые, тренажерный зал, тренерские и медицинские кабинеты, зрительские трибуны на 120 мест. Объект по праву может считаться уникальным, так как является одним из немногих такого уровня в стране», - говорится в сообщении.

В церемонии открытия комплекса приняли участие вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин, президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, ведущий ВГТРК Илья Казаков, президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин и руководитель городской администрации Юрий Копцик.