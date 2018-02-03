РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 фев. Хоккейный клуб «Вымпел-2» из подмосковного Королева в Шатуре проиграл местной команде «Энергия» в рамках первенства Московской области по хоккею с мячом, сообщается на странице Федерации хоккея с мячом Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

Матч 12 тура первенства между «Вымпелом-2» и «Энергией» прошел в субботу на стадионе «Энергия» в Шатуре.

«В матче 12 тура группы «А» первенства Московской области среди мужских команд по хоккею с мячом «Вымпел-2» (Королев) в гостях проиграл команде «Энергия» (Шатура) со счетом 1:5», - говорится в сообщении.

«Вымпел-2» после этой игры занимает промежуточное шестое место в группе «А» первенства области.

Первенство Московской области по хоккею с мячом проводится с 1933 года. В нем принимают участие команды из Московской области и Москвы. Представители «Вымпела» из Королева являются многократными призерами первенства.