РИАМО - 3 фев. Полицейские задержали в Москве жителя города Иваново по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

«29 января в Москве на улице Наметкина в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК ГУ МВД России по Москве задержали 31-летнего жителя города Иваново», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в ходе осмотра принадлежащего задержанному автомобиля обнаружено и изъято 360 флаконов с препаратами под торговой маркой Samura, содержащих сильнодействующие вещества из разряда анаболических стероидов общим весом более 3,5 килограммов, приготовленные для общего сбыта.

По ее словам, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению канала поступления сильнодействующих веществ», - заключила официальный представитель МВД России.