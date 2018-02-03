РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Делегация из 200 жителей подмосковных Люберец в субботу почтила память погибших в Сталинградской битве на концерте на Васильевском спуске в Москве, говорится в сообщении пресс-службы люберецкого отделения партии «Единая Россия».

«В субботу, 3 февраля, на Васильевском спуске в Москве состоялся праздничный концерт, посвященный 75-летию освобождения Сталинграда. Более 200 люберчан, в числе которых актив местного отделения партии «Единая Россия» и молодежное крыло партии - «Молодая Гвардия», приняли участие в митинге-концерте», - говорится в сообщении.

Первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберцы, руководитель исполкома Владимир Беловодский отметил, что концерт был пронизан духом патриотизма.

«Сегодня мы собрались в самом сердце страны, чтобы почтить память советских солдат, отдавших свою жизнь во время разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Это одна из важнейших побед в Великой Отечественной войне. Организаторы мероприятия сделали все, чтобы атмосфера концерта заряжала его участников теплом и энергией», - сказал Беловодский.

На концерте выступили звезды российской эстрады Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша и другие.