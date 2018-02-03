РИАМО - 3 фев. Московский метрополитен объяснил причины, по которым на одной из обновленных фресок на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии украинский венок на голове танцующей девушки изменили на платок.

Ранее на изменение в образе украинки на панно после недавней реставрации обратили внимание пользователи соцсетей.

«Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике», - говорится в сообщении Московского метрополитена в официальном Twitter-аккаунте.

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