РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу принял участие в лыжных гонках на Малаховском озере, также в соревнованиях приняли участие дети и взрослые, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Спортивные соревнования «Люберецкая лыжня» памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва прошли на Малаховском озере в подмосковных Люберцах в субботу, в мероприятии приняло участие более 300 спортсменов. Соревнования проводятся более 25 лет.

«Сегодня много детишек участвуют в соревнованиях, это радостно. Также тут взрослые, кто занимается спортом. Сам Бог велел в этот день немножко размяться. Я искренне желаю, чтобы вы отдохнули сегодня, набрались сил», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2017 году данные соревнования проходили в Центральном парке Люберец, но там протяженность трассы была меньше. Дети бежали на лыжах на 500 метров, женщины и мужчины - на один километр, а профессионалы - на 5 километров.

В субботу на Малаховском озере Ружицкий прошел дистанцию в один километр.

«Впечатления самые лучшие. Чувствую себя отлично», - отметил глава.

После соревнований он наградил победителей кубками, медалями и грамотами.

Алексей Прокуроров - обладатель золотой медали Олимпиады 1988 года в Калгари. В 1997 году он стал чемпионом мира по лыжным гонкам. Также Прокуроров был тренером женской команды. В октябре 2008 года спортсмен погиб в автокатастрофе во Владимире.