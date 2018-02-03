РИАМО - 3 фев. В ходе дорожного конфликта между двумя автомобилистами, один из оппонентов выстрелил в воздух из пистолета и скрылся, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Между мужчиной и женщиной произошел конфликт на дороге на востоке столицы. В ходе конфликта мужчина выстрелил из пистолета в воздух и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время полиция принимает меры по задержанию злоумышленника.