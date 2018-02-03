РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Новая поликлиника на бульваре 65-летия Победы в подмосковном Подольске будет обслуживать жителей микрорайонов Кузнечики и Юго-Западный, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Подольска спросили на портале «Добродел», когда откроют новую поликлинику на улице Ленинградская, 9, в микрорайоне Юго-Западный. Они пожаловались, что приходится прикрепляться к различным филиалам далеко от дома, а новое здание пустует.

«В настоящее время по адресу: Подольск, бульвар 65-летия Победы, 10, за счет средств бюджета региона ведется строительство комплексной поликлиники на 600 посещений в смену взрослых и 250 детей. Поликлиника будет оказывать медицинскую помощь жителям микрорайона Кузнечики и Юго-Западный Подольска», - сказал представитель управления координации деятельности медицинских и фармацевтических предприятий №1.

По его словам, поликлиника расположена в прямой шаговой доступности, не превышающей 1,3 километра от микрорайона Юго-Западный. Она рассчитана на обслуживание 50 тысяч человек прикрепленного населения.

Учреждение здравоохранения будет оснащено современным медицинским оборудованием. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на май 2018 года, организация оказания медицинской помощи – июль-август 2018 года.

В связи с тем, что строительство комплексной поликлиники, расположенной на улице Ленинградская, 9, осуществляется в рамках муниципального контракта, до момента передачи здания в собственность Московской области решение вопросов о завершении строительства не входит в компетенцию Минздрава региона. По всем вопросам, связанным с завершением строительно-монтажных работ и вводом в эксплуатацию комплексной поликлиники, следует обратиться в горадминистрацию.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.