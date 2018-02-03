РИАМО - 3 фев. Участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» запустят в конце февраля - начале марта, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Участок от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» запустят в конце февраля - начале марта», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что архитектурно-отделочные работы на данном участке уже завершены и в настоящее время идет испытание всех инженерных систем.

Большая кольцевая линия (бывший Третий пересадочный контур) метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, сейчас активно строится 25 километров из них. Линия будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Запустить движение по новому кольцу метро планируется в 2020-2021 годах.