РИАМО - 3 фев. Сроки открытия станции метро «Внуково» станут известны в столице к началу лета 2018 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мэром было принято решение о продлении станции «Рассказовка» до «Внуково». Я думаю, что мы к лету 2018 года представим мэру, к какому времени мы построим станцию «Внуково», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что сейчас градостроители, проектировщики уже смотрят, какая будет трассировка, как пойдет трасса, какие земельные участки нужно будет освободить.

Ранее Хуснуллин сообщал, что разработку документации для продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до поселка Внуково могут завершить в течение полутора лет.