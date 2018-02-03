РИАМО - 3 фев. Человек пострадал в результате пожара в квартире дома в поселке Томилино подмосковных Люберец, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 09:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, городское поселение Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №20.

«Есть пострадавший. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

К тушению пожара в квартире привлечены шесть единиц техники и 18 человек.