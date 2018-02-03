РИАМО - 3 фев. С путей и платформ Московского центрального кольца в субботу снег убирают в режиме нон-стоп, движение «Ласточек» переведено в плановый пятиминутный интервал, сообщается в Telegram-канале МЦК.

«Синоптики предупреждают о самом сильном февральском снегопаде за столетие! Мы в режиме нон-стоп убираем снег с путей и платформ. Обеспечиваем ритмичную работу МЦК. Перевели движение «Ласточек» в плановый пятиминутный интервал», - говорится в сообщении.

Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

«Не стойте у края платформы, держите детей за руки, переходите пути в оборудованных для этого местах. А на МЦК - это только тоннели и мосты», - подчеркивается в сообщении.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона может выпасть почти 70% февральской нормы осадков.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.