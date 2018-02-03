РИАМО - 3 фев. Сильный снег, местами метели ожидают жителей Московской области 4 февраля, также прогнозируются гололед и снежные заносы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Неблагоприятные метеорологические явления:сильный снег, мокрый снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, порывы ветра 15-20 метров в секунду», - сообщается на сайте.

Ночью в регионе будет идти сильный снег, мокрый снег. Местами ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха будет в пределах от минус 4 градусов до плюс 1 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков - 6-19 миллиметров.

Днем 4 февраля также ожидается сильный снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В Москве в субботу и воскресенье прогнозируют сильнейший снегопад, такого в феврале не было с начала XXI века. В субботу ожидается мокрый снег, местами в Москве в дневное время выпадет до 15 сантиметров осадков.

В Москве и Московской области идет непрерывный снег с 6 утра субботы, к вечеру снегопад будет усиливаться. На территории Московского региона 3 и 4 февраля может выпасть почти 70% месячной нормы осадков.